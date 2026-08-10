Kryt sací hlavy FC 5, bílý
Integrovaný sběrač vlasů a chlupů a široký vzduchovod zaručí optimální čisticí výkon. Je váš podlahový mycí stroj FC 5 již vybaven novým krytem sací hlavy?
Již žádné chuchvalce či ulpívající nečistoty na podlaze. Nový kryt sací hlavy pro podlahový mycí stroj FC 5 s integrovaným sběračem vlasů a chlupů, ale i širokým vzduchovodem, zajistí ještě účinnější odstranění všech nečistot a tím zlepší celkový čisticí výkon stroje. Tento inovovaný kryt je součástí všech podlahových myček Kärcher FC 5 od roku 2019.
Charakteristické znaky a výhody
Integrovaný zvedák chlupů a vlasů
- Intergrované drážky umožnují ještě lepší zachycení prachu a jiných hrubých částic
Rozšířený sací kanál
- Účinnější absorpce větších nečistot.
Snadná výměna
- Nový kryt lze na stroji rychle a snadno vyměnit.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|300 x 100 x 34