Kryt sací hlavy FC 5, žlutý

Integrovaný sběrač vlasů a chlupů a široký vzduchovod zaručí optimální čisticí výkon. Je váš podlahový mycí stroj FC 5 již vybaven novým krytem sací hlavy?

Již žádné chuchvalce či ulpívající nečistoty na podlaze. Nový kryt sací hlavy pro podlahový mycí stroj FC 5 s integrovaným sběračem vlasů a chlupů, ale i širokým vzduchovodem, zajistí ještě účinnější odstranění všech nečistot a tím zlepší celkový čisticí výkon stroje. Tento inovovaný kryt je součástí všech podlahových myček Kärcher FC 5 od roku 2019.

Charakteristické znaky a výhody
Integrovaný zvedák chlupů a vlasů
  • Intergrované drážky umožnují ještě lepší zachycení prachu a jiných hrubých částic
Rozšířený sací kanál
  • Účinnější absorpce větších nečistot.
Snadná výměna
  • Nový kryt lze na stroji rychle a snadno vyměnit.
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 300 x 100 x 34
Kompatibilní přístroje
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