Kulatá stříkací tryska dlouhá 3x10

Tryska s kulatým paprskem pro čisticí systémy se suchým ledem od společnosti Kärcher. Pro abrazivní aplikace, jako je odstraňování odolných inkrustací, barvy, oleje nebo sazí. S rychlovýměnným systémem.

Ideální pro účinné čištění součástí, vstřikovacích forem nebo dokonce robotických sekaček se systémy tryskání suchým ledem. Dlouhá kulatá tryska z robustní nerezové oceli a hliníku usnadňuje obzvláště abrazivní aplikace a snadno odstraňuje silné nečistoty a inkrustace způsobené oleji, mazivy, mazivy nebo sazemi. Odpovídající rychlovýměnný systém zajišťuje jednoduchou, rychlou a pohodlnou manipulaci s tryskou.

Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá tryska pro abrazivní čištění
  • Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
  • Velmi nízká spotřeba stlačeného vzduchu a CO₂.
Systém rychlé výměny
  • Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
  • Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Čištění forem a licích nástrojů
  • Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
  • K odstraňování nátěrů z dílů strojů
  • K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu