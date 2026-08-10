Kulatá stříkací tryska dlouhá 3x10
Tryska s kulatým paprskem pro čisticí systémy se suchým ledem od společnosti Kärcher. Pro abrazivní aplikace, jako je odstraňování odolných inkrustací, barvy, oleje nebo sazí. S rychlovýměnným systémem.
Ideální pro účinné čištění součástí, vstřikovacích forem nebo dokonce robotických sekaček se systémy tryskání suchým ledem. Dlouhá kulatá tryska z robustní nerezové oceli a hliníku usnadňuje obzvláště abrazivní aplikace a snadno odstraňuje silné nečistoty a inkrustace způsobené oleji, mazivy, mazivy nebo sazemi. Odpovídající rychlovýměnný systém zajišťuje jednoduchou, rychlou a pohodlnou manipulaci s tryskou.
Charakteristické znaky a výhody
Dlouhá tryska pro abrazivní čištění
- Vysoký výkon má za následek snadné odstranění i extrémně odolných usazenin.
- Velmi nízká spotřeba stlačeného vzduchu a CO₂.
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Robustní provedení s dlouhou životností
- Vysoce kvalitní provedení z nerezové oceli a hliníku.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
Videa
Oblasti použití
- Čištění forem a licích nástrojů
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch
- K odstraňování nátěrů z dílů strojů
- K čištění zahradního nářadí a robotických sekaček na trávu