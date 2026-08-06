Láhev na detergent 2L
Náhradní dvoulitrová láhev umožňuje rychlou výměnu čisticího prostředku. K pěnovacím nástavcům Basic, Advanced a DUO Advanced.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
- Pěnovací nástavec Basic 2, 700 l/h - 800 l/h
- Pěnovací nástavec Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h
- Pěnovací nástavec Classic TR 400-600 l/h, 400 l/h - 600 l/h
- Pěnovací tryska 2v1 (400-600l), 400 l/h - 600 l/h
- Pěnovací tryska 2v1 (700-800l), 700 l/h - 800 l/h
- Pěnovací tryska 2v1 (900-2500l), 900 l/h - 2500 l/h