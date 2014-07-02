Látkový filtrační vak

Bavlna, prací (40 °C).

Pro CV 30/1, CV 38/1.

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 190 x 190 x 25
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí