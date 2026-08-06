LED světlo trysky

Jasné, lehké pracovní světlo LED pro přímou montáž na stříkací trubici vysokotlaké pistole EASY! Lepší výhled za nepříznivých světelných podmínek až 5 pracovních hodin.

Práce s vysokotlakými čističi je za nepříznivých světelných podmínek obtížná. Ať už je to kvůli krátkým dnům v zimě nebo neosvětleným místnostem a oblastem: výsledkem čištění trpí a naši zákazníci, zejména ze stavebnictví nebo zemědělství, jsou ovlivněni. Naše LED pracovní světlo se světelným výkonem 170 lumen poskytuje řešení. Pracovní plochy jsou optimálně osvětleny, což výrazně zlepšuje viditelnost po dobu nejméně pěti celých pracovních hodin a výsledek čištění je opět v pořádku. Přímá montáž na stříkací trubici naší vysokotlaké pistole EASY! Force je velmi jednoduchá. Díky nízké hmotnosti pracovního světla je při práci těžko patrný a je také vodotěsný. Součástí dodávky jsou dvě lithium-iontové baterie CR123. Více baterií je k dispozici samostatně.

Charakteristické znaky a výhody
Vodotěsná verze
  • Vyvinuto pro použití s vysokotlakými čističi.
  • Jednoduchá montáž na stříkací nástavec vysokotlaké pistole EASY! Force.
Výkonná technologie LED
  • Lehký design a dlouhé provozní doby.
  • Světelný výkon přes 170 lumenů.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Pro vysokotlaké čištění za špatných světelných podmínek, zejména pro zemědělství a stavebnictví.
Náhradní díly LED světlo trysky

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.