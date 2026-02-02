Měkký kartáč
Jemně a pečlivě čistí citlivé povrchy: Měkký kartáč je ideálním doplňkem pro vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily.
Díky měkkým a jemným štětinám čistí měkký kartáč s trvalým efektem a nezanechává žádné zbytky. Byl vyvinut speciálně pro VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium). Kartáč zaujme svou šířkou a šikmými, úzkými a oválnými štětinami, a proto je perfektní pro čištění bez zanechání stop na velkých, malých a citlivých plochách.
Charakteristické znaky a výhody
Měkké štětiny
- Nezanechává žádné stopy při čištění citlivých povrchů.
Šikmé štětiny
- Optimální využití prostoru pro jednoduché čištění větších ploch.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|410 x 45 x 55
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Nábytek