Měkký kartáč

Jemně a pečlivě čistí citlivé povrchy: Měkký kartáč je ideálním doplňkem pro vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily.

Díky měkkým a jemným štětinám čistí měkký kartáč s trvalým efektem a nezanechává žádné zbytky. Byl vyvinut speciálně pro VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium). Kartáč zaujme svou šířkou a šikmými, úzkými a oválnými štětinami, a proto je perfektní pro čištění bez zanechání stop na velkých, malých a citlivých plochách.

Charakteristické znaky a výhody
Měkké štětiny
  • Nezanechává žádné stopy při čištění citlivých povrchů.
Šikmé štětiny
  • Optimální využití prostoru pro jednoduché čištění větších ploch.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 410 x 45 x 55
Oblasti použití
  • Nábytek