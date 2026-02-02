Mini turbokartáč na čalounění

Extra sací výkon: mini-turbo kartáč zajišťuje optimální nasávání nečistot a účinně odstraňuje i chlupy domácích mazlíčků. K dispozici jako příslušenství pro akumulátorové vysavače.

Mini turbokartáč bez námahy odstraňuje žmolky a zvířecí chlupy z čalouněného nábytku a mnoha dalších povrchů pomocí rychle rotujícího válcového kartáče. Díky kompaktní velikosti je ideální pro čištění ve stísněných prostorech a na těžko dostupných místech. Po použití lze válečkový kartáč snadno vyjmout z trysky a vyčistit. Mini turbokartáč je ideálním doplňkem pro vysavače VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.

Charakteristické znaky a výhody
Pro důkladné a spolehlivé odstranění zvířecích chlupů
  • Rychle rotující kartáč zvyšuje čisticí sílu.
  • Chlupy, chlupy a mnoho dalších nečistot jsou účinně odstraněny.
  • Ideální pro čalouněný nábytek a pro úklid stísněných prostor.
Odnímatelný kartáč
  • Kartáček lze pro čištění snadno vyjmout.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 146 x 143 x 86
Oblasti použití
  • Čalounění
  • Matrace