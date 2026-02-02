Mini turbokartáč na čalounění
Extra sací výkon: mini-turbo kartáč zajišťuje optimální nasávání nečistot a účinně odstraňuje i chlupy domácích mazlíčků. K dispozici jako příslušenství pro akumulátorové vysavače.
Mini turbokartáč bez námahy odstraňuje žmolky a zvířecí chlupy z čalouněného nábytku a mnoha dalších povrchů pomocí rychle rotujícího válcového kartáče. Díky kompaktní velikosti je ideální pro čištění ve stísněných prostorech a na těžko dostupných místech. Po použití lze válečkový kartáč snadno vyjmout z trysky a vyčistit. Mini turbokartáč je ideálním doplňkem pro vysavače VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily a VC 7 Cordless yourMax.
Charakteristické znaky a výhody
Pro důkladné a spolehlivé odstranění zvířecích chlupů
- Rychle rotující kartáč zvyšuje čisticí sílu.
- Chlupy, chlupy a mnoho dalších nečistot jsou účinně odstraněny.
- Ideální pro čalouněný nábytek a pro úklid stísněných prostor.
Odnímatelný kartáč
- Kartáček lze pro čištění snadno vyjmout.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|146 x 143 x 86
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Čalounění
- Matrace