MJ 4-in-1

Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 450 x 59 x 59

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Ploty
  • Fasády malých domů
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Oblasti kolem domu a zahrady