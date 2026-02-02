MJ 4-in-1
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 59 x 59
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Ploty
- Fasády malých domů
- Pro čištění zahradního nářadí
- Oblasti kolem domu a zahrady