MJ 4v1 pro K 6 a K 7
MJ 180 4-v-1 Multi Jet se 4 typy stříkání pro tlakové čističe K 6 a K 7: s rotační tryskou, vysokotlakým plochým stříkáním, stříkáním čisticího prostředku a širokým plochým proudem.
MJ 180 4-in-1 Multi Jet nabízí 4 různé typy proudu v jedné stříkací tryscei: proud s čisticím prostředkem, vysokotlaký plochý proud, rotační trysku a široký plochý proud se sníženým tlakem. Vhodný proud se volí jednoduchým otočením stříkací trysky, což eliminuje nutnost časově náročné výměny stříkací trysky. Zároveň Multi Jet zaujme také svou ovladatelností díky o 25 procent nižší hmotnosti ve srovnání s předchozím modelem MJ 3 v 1. Vhodný pro tlakové čističe Kärcher Home & Garden třídy K 6 a K 7. Všestranný pomocník pro domácnost, zahradu a auto.
Charakteristické znaky a výhody
Vyberte požadovaný proud otočením rozstřikovací trysky
- Žádná časově náročná výměna stříkací trysky.
Čtyři typy rozstřiku v jedné rozstřikovací trysce
- Rotační tryska, vysokotlaký plochý proud, proud s čisticím prostředkem a široký plochý proud – pro flexibilní práci.
S montážní pomůckou na stříkací trysce
- Pro správnou instalaci a použití.
25% snížení hmotnosti¹⁾
- Větší pohodlí a uživatelská přívětivost.
Kompatibilní se všemi tlakovými čističi Kärcher K 6 a K 7
- Ideální pro snadnou modernizaci
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 59 x 59
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
¹⁾ Ve srovnání s hmotností předchozího modelu Kärcher MJ 3-in-1 multi jet.
Videa
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Ploty
- Fasády malých domů
- Pro čištění zahradního nářadí