MJ 4v1 pro K 6 a K 7

MJ 180 4-v-1 Multi Jet se 4 typy stříkání pro tlakové čističe K 6 a K 7: s rotační tryskou, vysokotlakým plochým stříkáním, stříkáním čisticího prostředku a širokým plochým proudem.

MJ 180 4-in-1 Multi Jet nabízí 4 různé typy proudu v jedné stříkací tryscei: proud s čisticím prostředkem, vysokotlaký plochý proud, rotační trysku a široký plochý proud se sníženým tlakem. Vhodný proud se volí jednoduchým otočením stříkací trysky, což eliminuje nutnost časově náročné výměny stříkací trysky. Zároveň Multi Jet zaujme také svou ovladatelností díky o 25 procent nižší hmotnosti ve srovnání s předchozím modelem MJ 3 v 1. Vhodný pro tlakové čističe Kärcher Home & Garden třídy K 6 a K 7. Všestranný pomocník pro domácnost, zahradu a auto.

Charakteristické znaky a výhody
Vyberte požadovaný proud otočením rozstřikovací trysky
  • Žádná časově náročná výměna stříkací trysky.
Čtyři typy rozstřiku v jedné rozstřikovací trysce
  • Rotační tryska, vysokotlaký plochý proud, proud s čisticím prostředkem a široký plochý proud – pro flexibilní práci.
S montážní pomůckou na stříkací trysce
  • Pro správnou instalaci a použití. 
25% snížení hmotnosti¹⁾
  • Větší pohodlí a uživatelská přívětivost. 
Kompatibilní se všemi tlakovými čističi Kärcher K 6 a K 7
  • Ideální pro snadnou modernizaci
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 450 x 59 x 59

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
¹⁾ Ve srovnání s hmotností předchozího modelu Kärcher MJ 3-in-1 multi jet.

Videa

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Ploty
  • Fasády malých domů
  • Pro čištění zahradního nářadí