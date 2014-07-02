Mosazný držák trysky

Držák trysky pro bezdotykové přepínání z bodového paprsku na plochý a také nízkotlaké vstřikování čisticího prostředku. Bez trysky. (Dodatečná výkonová tryska specifická pro daný typ).

Držák trysky pro bezdotykové přepínání z bodového paprsku na plochý a také nízkotlaké vstřikování čisticího prostředku. Bez trysky. (Dodatečná výkonová tryska specifická pro daný typ).

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
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