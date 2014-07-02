Mosazný držák trysky
Držák trysky pro bezdotykové přepínání z bodového paprsku na plochý a také nízkotlaké vstřikování čisticího prostředku. Bez trysky. (Dodatečná výkonová tryska specifická pro daný typ).
Držák trysky pro bezdotykové přepínání z bodového paprsku na plochý a také nízkotlaké vstřikování čisticího prostředku. Bez trysky. (Dodatečná výkonová tryska specifická pro daný typ).
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
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- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/15 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 U Plus
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX Plus
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 9/17-4 C
- HDS 9/17-4 CXA
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HG 43
- HG 64
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- HD 10/15-4 Cage F
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 Cage *EU
- HD 10/23-4 S plus
- HD 10/23-4 SX plus
- HD 10/25-4 Cage Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SX Plus
- HD 1050 B
- HD 13/12-4 St
- HD 13/18 S Plus
- HD 13/18 SX Plus
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SX Plus
- HD 16/15 -4 CAGE PLUS
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/14-4 S Plus
- HD 17/14-4SX Plus
- HD 5/11 C Plus
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX Anniversary edition
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MX Plus
- HD 7/10 CX F
- HD 7/10 CXF
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 St
- HD 7/18 C Plus
- HD 7/18 CX Plus
- HD 7/18-4 M Plus
- HD 7/18-4 MX Plus
- HD 715
- HD 728 B Cage
- HD 801 B
- HD 9/18-4 St
- HD 9/19 MX Plus
- HD 9/20-4 M
- HD 9/20-4 M Plus
- HD 9/20-4 MX Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDS 10/20 -4MX
- HDS 10/20-4 M
- HDS 10/20-4 MX
- HDS 10/20-4 MX VT čistič
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST-GAS
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SX
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 CX
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- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 9/16-4 ST-GAS
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- HDS 9/18-4 MX
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