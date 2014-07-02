Multi Power Jet pro K 6 - K 7
Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.
Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. Multi Power Jet je vhodný pro hobby vysokotlaké čističe řady K 6 - K 7. Pro využití v domě, na zahradě i pro čištění auta.
Charakteristické znaky a výhody
5 druhů paprsků
Dobře se drží
Plynule nastavitelný
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|447 x 57 x 57
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Pro čištění motocyklů a skútrů
- Oblasti kolem domu a zahrady
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek
- Ploty
Náhradní díly Multi Power Jet pro K 6 - K 7
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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