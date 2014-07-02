Multi Power Jet pro K 6 - K 7

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.

Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. Multi Power Jet je vhodný pro hobby vysokotlaké čističe řady K 6 - K 7. Pro využití v domě, na zahradě i pro čištění auta.

Charakteristické znaky a výhody
5 druhů paprsků
Dobře se drží
Plynule nastavitelný
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 447 x 57 x 57

Videa

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Oblasti kolem domu a zahrady
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek
  • Ploty
Náhradní díly Multi Power Jet pro K 6 - K 7

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.