Multifunkční válec k FCV 4
Váleček pro jemné čištění a péči o všechny podlahy. Nezanechává vlákna, je savý, odolný a lze ho prát v pračce až na 60 °C. Vhodný pro FCV 4.
Jednoduché čištění: váleček pro různé povrchy pro podlahovou myčku 3v1 FCV 4 zajišťuje šetrné čištění a údržbu všech podlah – dokonce i parket. Vysoce kvalitní váleček pro různé povrchy je bezvláknitý, savý a extrémně odolný. Naše válečky Pure!Roll® jsou vhodné pro praní v pračce při teplotě až 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Pure!Roll® s vysoce kvalitními mikrovlákny
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Obzvláště čisté
- Hygienická práce v různých oblastech použití (instalatérské práce, kuchyně, kohoutky atd.)
- V kombinaci se systémem dvou nádrží používaným ve vysavačích Kärcher spolehlivě odstraní až 99 % všech bakterií z podlahy – jak bylo prokázáno v laboratorních testech.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 57 x 57
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Uzamčené parkety