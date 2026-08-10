Mycí kartáč PET
Mycí kartáč pro šetrné čištění a péči o domácí zvířata, zejména psy. Pro efektivní čištění jej jednoduše nasadíte na mobillní tlakovou myčku. Vyčistěte srst v několika jednoduchých krocích!
Už žádné zablácené tlapky - kartáč na mytí domácích mazlíčků jako doplněk ke všem přístrojům OC 3 a OC 4 čistí rychle, důkladně a šetrně. Ideální po procházce se psem za nepříznivého počasí - než nasednete do auta nebo když se vrátíte domů. Ať už svému mazlíčkovi myjete jen zablácené tlapky, nebo čistíte celou jeho srst, díky pružným silikonovým nopkům je kartáč pro vašeho mazlíčka nejen pohodlný, ale také obzvlášť účinně odstraňuje nečistoty. Chcete-li jej používat, připojte kartáč přímo ke spouštěcí pistoli. Po stisknutí spouště proudí kartáčem voda. Kombinace jemného nízkotlakého sprchového proudu (srovnatelného s proudem z vodovodního kohoutku) a mechanického účinku nopků přináší vynikající čisticí sílu a také masážní efekt, který si mnoho domácích mazlíčků oblíbí. Nečistoty se uvolní a poté se rovnou umyjí. Voda se používá velmi střídmě, což chrání baterii a znamená, že ji lze používat dostatečně dlouhou dobu.
Charakteristické znaky a výhody
Pružné vsuvkyJemně a důkladně odstraňuje nečistoty s příjemným masážním účinkem.
Jemný sprchový postřikPro důkladné čištění a šetrnou péči o domácí zvířata, zejména psy. Kombinovaný čisticí účinek - nečistoty se uvolní a poté se rovnou smyjí.
Možnost montáže na spouštěcí pistoliSnadná montáž a jednoduché ovládání jednou rukou.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|68 x 90 x 85
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Oblasti použití
- Domácí zvířata / psi