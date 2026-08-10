Nabíječka do auta pro OC/EDI

S nabíječkou lze elektrickou škrabku na led a mobilní venkovní čistič nabíjet během jízdy autem prostřednictvím autobaterie.

Nabíječka od Kärcher nabíjí elektrickou škrabku na led a mobilní venkovní čistič pomocí 12voltového autozapalovače v autě. Obě zařízení se tak dají celkem snadno nabíjet přes autobaterii i na cestách a jsou vždy připraveni vyrazit. Nabíječka zaručuje větší pohodlí a flexibilitu.

Charakteristické znaky a výhody
Připojení do standardního autozapalovače 12 V
  • Pro pohodlné připojení k automobilu.
Zaručeno, že budete připraveni vyrazit i na cestách
  • Vždy dostatečná výdrž baterie díky možnosti nabíjení přes autobaterii.
  • Větší flexibilita, bez ohledu na zásuvku.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost bez příslušenství (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 24 x 24
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