Nabíječka do auta pro OC/EDI
S nabíječkou lze elektrickou škrabku na led a mobilní venkovní čistič nabíjet během jízdy autem prostřednictvím autobaterie.
Nabíječka od Kärcher nabíjí elektrickou škrabku na led a mobilní venkovní čistič pomocí 12voltového autozapalovače v autě. Obě zařízení se tak dají celkem snadno nabíjet přes autobaterii i na cestách a jsou vždy připraveni vyrazit. Nabíječka zaručuje větší pohodlí a flexibilitu.
Charakteristické znaky a výhody
Připojení do standardního autozapalovače 12 V
- Pro pohodlné připojení k automobilu.
Zaručeno, že budete připraveni vyrazit i na cestách
- Vždy dostatečná výdrž baterie díky možnosti nabíjení přes autobaterii.
- Větší flexibilita, bez ohledu na zásuvku.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost bez příslušenství (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|100 x 24 x 24