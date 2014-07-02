Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip
Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. Ideální i jako náhradní pistole pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher K2 - K7 s připojením Quick Connect.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7 od roku 2008 , systém Quick Connect
- Snadná výměna pistole
Quick Connect
- Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
- Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Gumové pady
- Lepší manipulace
Čisticí prostředek - nízký tlak
- Snadné nanášení čisticích prostředků
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
- Spuštění pistole blokováno pojistkou
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|440 x 193 x 40
Videa