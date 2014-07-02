Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění. Ideální i jako náhradní pistole pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher K2 - K7 s připojením Quick Connect.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7 od roku 2008 , systém Quick Connect
  • Snadná výměna pistole
Quick Connect
  • Systém rchlospojky pro pohodlné připojení pistole a vysokotlaké hadice.
Bajonetový uzávěr
  • Umožňuje připojení veškerého Kärcher příslušenství
Gumové pady
  • Lepší manipulace
Čisticí prostředek - nízký tlak
  • Snadné nanášení čisticích prostředků
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Dětská pojistka
  • Spuštění pistole blokováno pojistkou
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 440 x 193 x 40

