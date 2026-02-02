Náhradní trysky - příslušenství
Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Vysoce kvalitní náhradní trysky k rychlé a snadné výměně trysek. Obsah: tři páry trysek pro vysokotlaké čističe různých výkonnostních tříd, tryska Power na čištění rohů a okrajů ve spojení s čističi ploch T-Racer T 400, T 450 a T 550, dvě svorky k upevnění. Náhradní trysky jsou vhodné pro následující příslušenství: čistič ploch T-Racer pro přístroje z hobby řad K2-K7 (mimo T-Racer T 350), čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní tryska
- Rychlá a snadná výměna starých trysek.
- Vysoká kvalita pro dlouhou životnost.
Vysokotlaký - plochý paprsek
- I čištění a uvolnění tvrdohlavých nečistot.
Silné čištění s vysokým tlakem
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|17 x 17 x 18