Náhradní trysky - příslušenství - T 350
Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.
Vysoce kvalitní náhradní trysky umožňují snadnou výměnu trysek z příslušenství a jsou vhodné k výměně trysek u čističů ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. Součástí dodávky jsou tři páry trysek pro vysokotlaké čističe různých výkonnostních tříd, dvě svorky k upevnění.
Charakteristické znaky a výhody
Náhradní tryska
- Rychlá a snadná výměna starých trysek.
- Vysoká kvalita pro dlouhou životnost.
Vysokotlaký - plochý paprsek
- I čištění a uvolnění tvrdohlavých nečistot.
Silné čištění s vysokým tlakem
- Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|17 x 17 x 18