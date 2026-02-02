Náhradní trysky - příslušenství - T 350

Vysoce kvalitní náhradní trysky umožňují snadnou výměnu trysek z příslušenství a jsou vhodné k výměně trysek u čističů ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7. Součástí dodávky jsou tři páry trysek pro vysokotlaké čističe různých výkonnostních tříd, dvě svorky k upevnění.

Charakteristické znaky a výhody
Náhradní tryska
  • Rychlá a snadná výměna starých trysek.
  • Vysoká kvalita pro dlouhou životnost.
Vysokotlaký - plochý paprsek
  • I čištění a uvolnění tvrdohlavých nečistot.
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Lepší uvolnění špíny a účinné čištění.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Rozměry (D x Š x V) (mm) 17 x 17 x 18