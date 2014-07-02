Nasávací hadice k čerpadlu 25 m, 1"
Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. nasávací sada v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher nasávacími filtry.
Spirálová hadice odolná vůči podtlaku jako metrové zboží s průměrem 1" a celkovou délkou 25 m k dopravě a sání vody. Hadici lze bez problémů individuálně nastříhat podle potřebné délky. V kombinaci s připojovacími kusy Kärcher a sacími filtry Kärcher použitelná jako individuální sací souprava. Ideální k připojení na ponorná čerpadla, zahradní čerpadla a ponorná tlaková čerpadla, ale i k zásobování domácností vodou na domácí automaty na vodu a domácí vodárny.
Charakteristické znaky a výhody
Metrové zboží
- Délky hadic mohou být individuálně přizpůsobeny. V kombinaci s konektory a sacími filtry může být použita jako samostatná sada sacích hadic.
Vakuově odolná spirálová hadice
- Flexibilní hadice pro přepravu vody a odčerpání vody.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|25
|Průměr
|1″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|5,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|5,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|470 x 470 x 200
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.