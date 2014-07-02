Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m
Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady nebo k použití s nasávacím filtrem.
Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadlo s průměrem 3/4" a délkou 3,5 m k sání vody. Vhodná pro přímé připojení na zahradní čerpadla, domácí vodní automaty a domácí vodárny. Ideální sací hadice k prodloužení sady sání nebo k použití s filtry na straně sání. Pro výše uvedená čerpadla, která jsou vybavená připojovacím závitem G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Připravena k připojení, vakuově odolná spirálová hadice
- Umožňuje přímé připojení k čerpadlu a může být také použita jako prodloužení sací hadice. Mimo jiné lze sací filtry připojit za účelem připojení sací hadice k sadě sacích hadic.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|3,5
|Průměr
|3/4″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|415 x 400 x 55
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.