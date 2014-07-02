Nasávací hadice k čerpadlu 3,5 m

Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení nasávací sady nebo k použití s nasávacím filtrem.

Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadlo s průměrem 3/4" a délkou 3,5 m k sání vody. Vhodná pro přímé připojení na zahradní čerpadla, domácí vodní automaty a domácí vodárny. Ideální sací hadice k prodloužení sady sání nebo k použití s filtry na straně sání. Pro výše uvedená čerpadla, která jsou vybavená připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

Charakteristické znaky a výhody
Připravena k připojení, vakuově odolná spirálová hadice
  • Umožňuje přímé připojení k čerpadlu a může být také použita jako prodloužení sací hadice. Mimo jiné lze sací filtry připojit za účelem připojení sací hadice k sadě sacích hadic.
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 3,5
Průměr 3/4″
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,8
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 415 x 400 x 55
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.