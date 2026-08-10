Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 1,5 m, pro připojení k potrubí 1"
Nasávací sada 1,5 m s nasávací hadicí odolnou vůči podtlaku a připravenou pro připojení od čerpadel na potrubí 1" na sací straně. Ideální pro domovní vodní automaty a vodárny.
Snadné připojení čerpadla přímo na potrubí v domě: se sací soupravou PerfectConnect 1,5 m pro sací potrubí 1" (25 mm). Sada obsahuje sací hadici 1,5 m odolnou vůči podtlaku o průměru 3/4", oboustranný připojovací závit G1 (33,3 mm) a přípojku pro sací potrubí 1". Tuto sadu lze snadno připojit na sací stranu zahradních čerpadel, vodních automatů a vodáren pro zásobování domu vodou. Její vysoká flexibilita vede k významnému snížení hluku při pevné instalaci. Princip připojení Kärcher PerfectConnect u BP příslušenství umožňuje navíc rychlou a snadnou montáž a zvlášť spolehlivě těsní – pro bezporuchový provoz čerpadel.
Charakteristické znaky a výhody
Vakuově odolné připojení čerpadla na studnu a potrubní vedení.
- Při připojení k čerpadlu zásobování domácností vodou může být tato hadice použita jako flexibilní součást na sací straně, aby se vytvořilo spojení mezi čerpadlem a potrubním vedením, které nedělá hluk.
Připojovací kus pro sací potrubí 1" bez závitu
- Připojení čerpadla na potrubí 1" bez použití nářadí
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|1,5
|Velikost závitu
|G1
|Průměr
|3/4″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|216 x 91 x 245
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.