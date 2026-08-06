Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m

Automatický naviják na VT hadici připravený k použití pro montáž na stěnu. Zjednodušuje manipulaci s vysokotlakou hadicí, zkracuje dobu seřizování a zvyšuje bezpečnost práce.

Náš automatický hadicový naviják je dodáván s předem smontovanou vysokotlakou hadicí (15 m), která již byla navinutá a je tedy připravena k použití ihned po montáži na stěnu. Tento hadicový naviják, poháněný vysoce kvalitní pružinou z nerezové oceli, zkracuje dobu nastavení před a po činnostech, čímž pomáhá zvyšovat produktivitu. Spolehlivé navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice zajišťuje jednodušší a tím i pohodlnější manipulaci pro uživatele a zároveň také zlepšuje bezpečnost práce, protože lze spolehlivě předejít nebezpečí zakopnutí.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 15
Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Hmotnost včetně obalu (kg) 7,1

Obsah balení

  • Buben na navíjení hadic
  • Vysokotlaká hadice

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Náhradní díly Nástěnný automatický naviják, plast, vč. VT hadice 15m, 15 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

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