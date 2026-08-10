Nástěný držák RCX

Snadná montáž antény RTK na vnější stěny. Sada obsahuje držák, šrouby a hmoždinky.

Nástěnný držák poskytuje větší flexibilitu při nastavování antény RTK. Stačí vložit hlavu antény do držáku a poté ji připevnit ke zdi pomocí dodaných šroubů a hmoždinek. Zde musí být zachován volný výhled na oblohu v úhlu 100°. Anténu lze namontovat na stěny bez přesahu střechy, na balkony, na zahradní přístřešky apod.

Charakteristické znaky a výhody
Zabezpečený držák
  • Anténu RTK lze pevně a bezpečně namontovat na vnější stěny pomocí držáku a čtyř dodaných šroubů a hmoždinek.
Flexibilní montáž
  • Nástěnný držák otevírá mnoho možností montáže na stěny, balkony, zahradní přístřešky apod.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 205 x 175 x 95
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí