Nástroj na čištění filtru
Díky nástroji na čištění filtru pro vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily lze vstupní filtr vzduchu snadno vyčistit.
Nástroj na čištění filtru pro vysavače VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium) umožňuje nejen jednoduché čištění vzduchového filtru pouze několika pohyby rukou, ale také prodlužuje životnost. Čištění filtru je téměř automatické: stačí jej vložit do nástroje na čištění filtru a ruční rotační mechanismus a současné odsávání zajistí kontinuálně čistý předfiltr. Upozornění: druhý filtr nasávání vzduchu je nutné vložit do zařízení předem. Součástí balení je vstupní filtr.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá manipulace
- Vložte filtr sání vzduchu a vysajte prach se zapnutým přístrojem.
- Snadné čištění vzduchového filtru.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|130 x 50 x 140
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Suché nečistoty