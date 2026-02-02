Nástroj na čištění filtru

Díky nástroji na čištění filtru pro vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily lze vstupní filtr vzduchu snadno vyčistit.

Nástroj na čištění filtru pro vysavače VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium) umožňuje nejen jednoduché čištění vzduchového filtru pouze několika pohyby rukou, ale také prodlužuje životnost. Čištění filtru je téměř automatické: stačí jej vložit do nástroje na čištění filtru a ruční rotační mechanismus a současné odsávání zajistí kontinuálně čistý předfiltr. Upozornění: druhý filtr nasávání vzduchu je nutné vložit do zařízení předem. Součástí balení je vstupní filtr.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá manipulace
  • Vložte filtr sání vzduchu a vysajte prach se zapnutým přístrojem.
  • Snadné čištění vzduchového filtru.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 130 x 50 x 140
Oblasti použití
  • Suché nečistoty