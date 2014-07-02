NT podlahová hubice DN 35 - šířka: 300 mm

Plastová podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 300 mm a jmenovitá světlost DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. K odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin.

Pro důkladné mokré a suché čištění a pro odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin: podlahová hubice pro mokré/suché ve jmenovité velikosti DN 35 a se šířkou 300 mm pro mokré a suché vysavače od Kärcher. Podlahová hubice z robustního plastu má boční válečky, kartáčové lišty a stěrky.

Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Množství (Kusy) 1
Šířka (mm) 300
Barva Černá
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) ( ) 300 x 150 x 80

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