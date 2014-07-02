NT podlahová hubice DN 35 - šířka: 300 mm
Plastová podlahová sací stěrkaice s válečky, šířka 300 mm a jmenovitá světlost DN 35. Obsahuje kartáčové lišty a stěrky. K odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin.
Pro důkladné mokré a suché čištění a pro odstranění jemného prachu, hrubých nečistot nebo kapalin: podlahová hubice pro mokré/suché ve jmenovité velikosti DN 35 a se šířkou 300 mm pro mokré a suché vysavače od Kärcher. Podlahová hubice z robustního plastu má boční válečky, kartáčové lišty a stěrky.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Množství (Kusy)
|1
|Šířka (mm)
|300
|Barva
|Černá
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) ( )
|300 x 150 x 80
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