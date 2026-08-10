Nůž pro LMO 18-33 Battery
Stačí pár pohybů a nůž sekačky z vysoce kvalitní oceli je namontovaný v LMO 18-33 Battery. S pracovní šířkou 33 cm dosahuje při sekání čistých výsledků.
Perfektní trávník vyžaduje perfektní posekání. A toho lze dosáhnout pouze se správnými noži. Nůž sekačky pro LMO 18-33 Battery s pracovní šířkou 33 centimetrů dosahuje požadované žací výšky i na komplikovaných místech na zahradě. Protože je vysoce kvalitní ocelový nůž optimálně naostřený, nezůstanou zde žádná roztřepená stébla trávy ani nerovnosti. Bateriová sekačka tak zabezpečuje spolehlivý a dokonalý výsledek sekání. Pokud je třeba nůž sekačky vyměnit, stačí několik pohybů pouze jedním šroubem a už lze pokračovat: na louce a na trávníku, aby si člověk mohl vychutnat jedinečnou vůni čerstvě posekané trávy.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
- Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
- Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
- Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
- Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 18-33 Battery.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|33
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|330 x 55 x 11
Oblasti použití
- Trávník