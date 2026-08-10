Nůž pro LMO 18-33 Battery

Stačí pár pohybů a nůž sekačky z vysoce kvalitní oceli je namontovaný v LMO 18-33 Battery. S pracovní šířkou 33 cm dosahuje při sekání čistých výsledků.

Perfektní trávník vyžaduje perfektní posekání. A toho lze dosáhnout pouze se správnými noži. Nůž sekačky pro LMO 18-33 Battery s pracovní šířkou 33 centimetrů dosahuje požadované žací výšky i na komplikovaných místech na zahradě. Protože je vysoce kvalitní ocelový nůž optimálně naostřený, nezůstanou zde žádná roztřepená stébla trávy ani nerovnosti. Bateriová sekačka tak zabezpečuje spolehlivý a dokonalý výsledek sekání. Pokud je třeba nůž sekačky vyměnit, stačí několik pohybů pouze jedním šroubem a už lze pokračovat: na louce a na trávníku, aby si člověk mohl vychutnat jedinečnou vůni čerstvě posekané trávy.

Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
  • Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
  • Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
  • Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
  • Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 18-33 Battery.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka (cm) 33
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 330 x 55 x 11
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Trávník