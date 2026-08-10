Nůž pro LMO 18-36 Battery
Nůž sekačky s pracovní šířkou 36 cm je ideální pro použití v bateriové sekačce LMO 18-36 Battery a zabezpečuje vynikající výsledky sekání.
Mimořádně ostré ocelové nože pro bateriovou sekačku LMO 18-36 Battery za sebou nenechají žádná roztřepená stébla slámy. S pracovní šířkou 36 cm čistě posekají trávník a ani na komplikovaných místech nezanechají nerovnosti. Při vynaložení malé síly zkrátí vynikající ocelové nože každičké stéblo a zanechají tak za sebou vynikající výsledek sekání. Pokud je třeba nůž sekačky vyměnit, stačí jen několik pohybů šroubem a už lze pokračovat s vydatnou zelení. A díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu. Sekání tak bude zábava.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
- Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
- Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
- Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
- Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 18-36 Battery.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|36
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|360 x 61 x 11
Oblasti použití
- Trávník