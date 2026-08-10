Nůž pro LMO 18-36 Battery

Nůž sekačky s pracovní šířkou 36 cm je ideální pro použití v bateriové sekačce LMO 18-36 Battery a zabezpečuje vynikající výsledky sekání.

Mimořádně ostré ocelové nože pro bateriovou sekačku LMO 18-36 Battery za sebou nenechají žádná roztřepená stébla slámy. S pracovní šířkou 36 cm čistě posekají trávník a ani na komplikovaných místech nezanechají nerovnosti. Při vynaložení malé síly zkrátí vynikající ocelové nože každičké stéblo a zanechají tak za sebou vynikající výsledek sekání. Pokud je třeba nůž sekačky vyměnit, stačí jen několik pohybů šroubem a už lze pokračovat s vydatnou zelení. A díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu. Sekání tak bude zábava.

Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
  • Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
  • Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
  • Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
  • Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 18-36 Battery.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka (cm) 36
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 360 x 61 x 11
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Trávník