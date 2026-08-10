Nůž pro LMO 36-40 Battery

Nezůstanou žádná roztřepená stébla trávy ani žádné nerovnosti – o to se postará silný nůž z oceli s pracovní šířkou 40 cm pro LMO 36-40 Battery.

Trávník je posekaný, posekaná tráva skončila díky důmyslnému tvaru nože bateriové sekačky beze zbytku v koši – takže perfektní den na zahradě. Postaraly se o to ocelové nože ostré jako břitva pro 36-40 Battery, které za sebou na trávníku nezanechají žádná roztřepená stébla trávy ani nerovnosti. Lze s nimi při pracovní šířce 40 centimetrů čistě dosáhnout požadované žací výšky a zanechat za sebou trávník, se kterým se lze pochlubit. Při výměně nože sekačky je zapotřebí pouze několik rychlých a jednoduchých pohybů jedním šroubem.

Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
  • Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
  • Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
  • Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
  • Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 36-40 Battery.
Specifikace

Technické údaje

Pracovní šířka (cm) 40
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 400 x 52 x 17
Kompatibilní přístroje
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Trávník