Nůž pro LMO 36-40 Battery
Nezůstanou žádná roztřepená stébla trávy ani žádné nerovnosti – o to se postará silný nůž z oceli s pracovní šířkou 40 cm pro LMO 36-40 Battery.
Trávník je posekaný, posekaná tráva skončila díky důmyslnému tvaru nože bateriové sekačky beze zbytku v koši – takže perfektní den na zahradě. Postaraly se o to ocelové nože ostré jako břitva pro 36-40 Battery, které za sebou na trávníku nezanechají žádná roztřepená stébla trávy ani nerovnosti. Lze s nimi při pracovní šířce 40 centimetrů čistě dosáhnout požadované žací výšky a zanechat za sebou trávník, se kterým se lze pochlubit. Při výměně nože sekačky je zapotřebí pouze několik rychlých a jednoduchých pohybů jedním šroubem.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
- Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
- Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
- Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
- Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 36-40 Battery.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|400 x 52 x 17
Oblasti použití
- Trávník