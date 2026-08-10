Nůž pro LMO 36-46 Battery
Při pracovní šířce 46 cm za sebou nůž sekačky LMO 36-46 Battery zanechává dokonale posekaná stébla trávy, aniž by je roztřepil nebo za sebou zanechal nerovnosti.
Mimořádně ostré ocelové nože s bateriovou sekačkou 36-46 Battery za sebou zanechávají široký pruh čistě posekaného trávníku: Šířka 46 centimetrů při variabilní žací výšce a žádná roztřepená stébla trávy. Nože sekačky jsou přitom nejen ostré, navíc mají takový tvar, že posekaná tráva skončí beze zbytku ve vaku na trávu, takže není nutné ji poté shrabávat. Výměna nožů sekačky se provádí zcela jednoduše jen několika pohyby šroubu.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
- Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání.
Jednoduchá výměna nože
- Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
- Díky důmyslnému tvaru nože skončí posekaná tráva beze zbytků v koši na trávu.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
- Nůž je ideální pro bateriovou sekačku LMO 36-46 Battery.
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|46
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|460 x 53 x 15
Oblasti použití
- Trávník