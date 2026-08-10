Nůž pro LMO 5-18 Dual
Čistý výsledek sekání s minimálním úsilím – to zajišťuje ocelový nůž s šířkou záběru 41 centimetrů u akumulátorové sekačky LMO 5-18 Dual.
Baterie je nabitá, počasí přeje, je čas vyrazit na zahradu. Díky ostrému ocelovému noži zajišťuje akumulátorová sekačka LMO 5-18 Dual výkonný a čistý řez bez roztřepených stébel trávy. Nůž zachytí trávu v šířce záběru 41 centimetrů a zanechá za sebou krásně posekaný trávník. Výměna nože vyžaduje jen několik jednoduchých kroků, takže vám zbude více času na radosti z práce na zahradě.
Charakteristické znaky a výhody
Mimořádně ostrý ocelový nůž
- Použití vysoce kvalitní oceli zabezpečuje čisté výsledky sekání bez roztřepených stébel trávy.
Jednoduchá výměna nože
- Stačí několik pohybů šroubem a nůž je vyměněný.
Důmyslný tvar
- Pečlivě navržený tvar nože zajišťuje, že se posekaná tráva dostane do sběrného koše.
Perfektně uzpůsobené příslušenství
- Nůž je ideální pro sekačku LMO 5-18 Dual s dvojitou baterií
Specifikace
Technické údaje
|Pracovní šířka (cm)
|41
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|410 x 93 x 19
Oblasti použití
- Trávník