Ochrana proti ostřiku

Chránič proti stříkající vodě se zapínáním na suchý zip pro rotující válcoový kartáč. Čistý výhled na štětec díky průhledné fólii se současně ochranou proti postříkání.

Ochranu proti stříkající vodě lze velmi snadno připevnit přímo na pohon rotujícího válcového kartáče a je opatřena průhlednou fólií, která zaručuje při práci nerušený výhled na čisticí kartáč a je snadno vyměnitelná pomocí suchého zipu. Zatímco uživatel zůstává během čištění fasády v suchu, ochrana proti stříkající vodě také zajišťuje lepší výsledky čištění, protože voda stéká z fasády a částice nečistot jsou automaticky vypláchnuty.

Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) 40
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Ideální pro čištění fasád a solárních panelů