Ochranu proti stříkající vodě lze velmi snadno připevnit přímo na pohon rotujícího válcového kartáče a je opatřena průhlednou fólií, která zaručuje při práci nerušený výhled na čisticí kartáč a je snadno vyměnitelná pomocí suchého zipu. Zatímco uživatel zůstává během čištění fasády v suchu, ochrana proti stříkající vodě také zajišťuje lepší výsledky čištění, protože voda stéká z fasády a částice nečistot jsou automaticky vypláchnuty.