Ochrana proti rozstřiku
Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstřikující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).
Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti postříkání
- Vhodný pro čištění rohů a okrajů bez stříkající vody.
Kompaktní design
- Spolehlivá ochrana uživatele proti stříkající vodě - především při čištění rohů a okrajů
Vynikající výkon
- Čištění citlivých povrchů
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|žluté barvy.
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|192 x 193 x 176
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
- Schody
- Oblasti kolem domu a zahrady