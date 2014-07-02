Ochrana proti rozstřiku

Ochrana proti rozstřiku pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rostřikující vodou - především při čištění schodišť, rohů a hran ve venkovních prostorech. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (mimo 4.763-184).

Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti postříkání
  • Vhodný pro čištění rohů a okrajů bez stříkající vody.
Kompaktní design
  • Spolehlivá ochrana uživatele proti stříkající vodě - především při čištění rohů a okrajů
Vynikající výkon
  • Čištění citlivých povrchů
Specifikace

Technické údaje

Barva žluté barvy.
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192 x 193 x 176
Oblasti použití
  • Schody
  • Oblasti kolem domu a zahrady