Ochrana proti stříkající vodě
Průhledná ochrana proti stříkající vodě pro venkovní venkovní čističe chrání uživatele a jejich okolí před stříkající vodou a snadno se skladuje složením (ve čtyřech krocích).
Je to dobrý pocit, když vidíte, že kapky vody kapají z vašeho čerstvě umytého kola a vše znovu září jako nové. Je méně dobré, když se při čištění namočíte. Aby se tomu zabránilo, je k dispozici spolehlivý ochranný kryt proti stříkající vodě pro vynikající venkovní čistič OC 3 a všechny následné modely, které konkrétně chrání uživatele a jejich okolí před nepříjemnou sprchou. Pro zajištění lepší orientace během čištění je její povrch průhledný. Může být rychle a jednoduše spojen se stříkací pistolí a je také možné jej připojit k existující ploché nebo detailní hubici. Tento kryt proti stříkající vodě není kompatibilní s tlakovými podložkami třídy K 2 až K 7.
Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti postříkání
- Spolehlivě chrání uživatele a okolí před stříkající vodou.
Průhledný materiál
- Lepší orientace při čištění.
Dvě spony
- Zaručuje jednoduché spojení ochrany proti postříkání a pistole.
Čtyřstupňové skládání
- Lze snadno uložit do boxu na příslušenství.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|136 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- Jízdní kola
- Pro čištění zahradního nářadí
- Dětské kočárky / sedačky
- Stan / campingová výbava
- Obuv / outdoorová obuv
- Hračky / bobbycar® / koloběžka
- Moskytiéra