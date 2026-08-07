Ochrana proti stříkající vodě

Průhledná ochrana proti stříkající vodě pro venkovní venkovní čističe chrání uživatele a jejich okolí před stříkající vodou a snadno se skladuje složením (ve čtyřech krocích).

Je to dobrý pocit, když vidíte, že kapky vody kapají z vašeho čerstvě umytého kola a vše znovu září jako nové. Je méně dobré, když se při čištění namočíte. Aby se tomu zabránilo, je k dispozici spolehlivý ochranný kryt proti stříkající vodě pro vynikající venkovní čistič OC 3 a všechny následné modely, které konkrétně chrání uživatele a jejich okolí před nepříjemnou sprchou. Pro zajištění lepší orientace během čištění je její povrch průhledný. Může být rychle a jednoduše spojen se stříkací pistolí a je také možné jej připojit k existující ploché nebo detailní hubici. Tento kryt proti stříkající vodě není kompatibilní s tlakovými podložkami třídy K 2 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti postříkání
  • Spolehlivě chrání uživatele a okolí před stříkající vodou.
Průhledný materiál
  • Lepší orientace při čištění.
Dvě spony
  • Zaručuje jednoduché spojení ochrany proti postříkání a pistole.
Čtyřstupňové skládání
  • Lze snadno uložit do boxu na příslušenství.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 136 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Jízdní kola
  • Pro čištění zahradního nářadí
  • Dětské kočárky / sedačky
  • Stan / campingová výbava
  • Obuv / outdoorová obuv
  • Hračky / bobbycar® / koloběžka
  • Moskytiéra