Odsávací hubice 170 mm

170 mm široká odsávací hubice pro WV2 a WV 5. Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna.

170 mm široká odsávací hubice pro WV 5 a WV6. Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna, které se pomocí větší sací hubice nedají dostatečně vyčistit.

Charakteristické znaky a výhody
Měkké silikonové stěrky
Úzký tvar
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 225 x 37 x 125
Oblasti použití
  • Dělená okna
  • Hladké povrchy
  • Zrcadla
  • Obkladačky
Příslušenství