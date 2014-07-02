Odsávací hubice 170 mm
170 mm široká odsávací hubice pro WV2 a WV 5. Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna.
170 mm široká odsávací hubice pro WV 5 a WV6. Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna, které se pomocí větší sací hubice nedají dostatečně vyčistit.
Charakteristické znaky a výhody
Měkké silikonové stěrky
Úzký tvar
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|225 x 37 x 125
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Dělená okna
- Hladké povrchy
- Zrcadla
- Obkladačky