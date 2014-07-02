Odstraňovač tapet
Váš parní čistič se může ve vteřině změnit také v účinný odstraňovač tapet a zbytků lepidla. Vy si jen užívejte dekorování svého domova, kdy jen si zamanete.
Nyní bude odstraňování tapet stejně snadné jako rozbalování dárku. Vezměte si na pomoc nástavec pro odstraňování tapet, a váš parní čistič získá další novou schopnost. Pára ve vteřině pronikne do tapet a šetrně je odstraní i se zbytky lepidla.
Charakteristické znaky a výhody
Nástavec s otvorem pro odvádění páry a škrabkou
Vypouštění páry pod vysokým tlakem
Žádný únik páry
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|320 x 220 x 100
Kompatibilní přístroje
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- DE 4002
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- SC 1 Premium
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- SC 1.030 B
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C *EU
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
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- SC 3.000
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- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
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- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 4.100 C *EU
- SC 4.100 C BE *EU
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB *EU
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
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Oblasti použití
- Tapety
- Ulpívající nečistoty