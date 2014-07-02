Odstraňovač tapet

Váš parní čistič se může ve vteřině změnit také v účinný odstraňovač tapet a zbytků lepidla. Vy si jen užívejte dekorování svého domova, kdy jen si zamanete.

Nyní bude odstraňování tapet stejně snadné jako rozbalování dárku. Vezměte si na pomoc nástavec pro odstraňování tapet, a váš parní čistič získá další novou schopnost. Pára ve vteřině pronikne do tapet a šetrně je odstraní i se zbytky lepidla.

Charakteristické znaky a výhody
Nástavec s otvorem pro odvádění páry a škrabkou
Vypouštění páry pod vysokým tlakem
Žádný únik páry
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 320 x 220 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Tapety
  • Ulpívající nečistoty