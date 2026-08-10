Odvápňovací kartuše

Rychlé a účinné odstranění vodního kamene pro parní čističe Kärcher. Vše, co musíte udělat, je vložit kazetu a je hotovo.

Odvápňovací patrona chrání technologii uvnitř parního čističe před usazováním vodního kamene a zajišťuje tak dlouhou životnost zařízení. Odvápňovací kazeta se snadno používá a vyměňuje.

Charakteristické znaky a výhody
Chrání technologii spotřebiče před usazováním vodního kamene
  • Podporuje dlouhotrvající výkon parního čističe.
Jednoduchá a rychlá výměna kazety
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 56 x 56 x 163
Oblasti použití
  • Odvápňovač pro parní čistič Kärcher