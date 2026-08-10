Odvápňovací kartuše
Rychlé a účinné odstranění vodního kamene pro parní čističe Kärcher. Vše, co musíte udělat, je vložit kazetu a je hotovo.
Odvápňovací patrona chrání technologii uvnitř parního čističe před usazováním vodního kamene a zajišťuje tak dlouhou životnost zařízení. Odvápňovací kazeta se snadno používá a vyměňuje.
Charakteristické znaky a výhody
Chrání technologii spotřebiče před usazováním vodního kamene
- Podporuje dlouhotrvající výkon parního čističe.
Jednoduchá a rychlá výměna kazety
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|56 x 56 x 163
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Oblasti použití
- Odvápňovač pro parní čistič Kärcher