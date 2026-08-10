Odvápňovací kazeta k SC 1 Upright

Odvápňovací kazeta pro SC 1 Upright. Stačí ji vložit do nádržky na čerstvou vodu - a je hotovo. Účinně a rychle odstraňuje vodní kámen.

Odvápňovací kazeta zajišťuje automatické a průběžné odstraňování vodního kamene. Technologie parního čističe je spolehlivě chráněna proti odvápnění a tím se prodlužuje životnost přístroje. Výměna kazety se doporučuje po 4 měsících nebo po celkové spotřebě 15 litrů vody. Kartuše se snadno likviduje v domovním odpadu.

Charakteristické znaky a výhody
Chrání technologii spotřebiče před usazováním vodního kamene
  • Podporuje dlouhotrvající výkon parního čističe.
Jednoduchá a rychlá výměna kazety
  • Vyměňte kazetu a spusťte napařování.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 74 x 54 x 36
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Odvápňovač pro parní čistič Kärcher