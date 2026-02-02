Opěrná rukojeť
Ergonomická opěrná rukojeť je ideálním doplňkem pro pohodlné čištění velkých kobercových ploch s extrakčními čističi Kärcher s rozprašováním.
Díky ergonomické opěrné rukojeti je čištění velkých kobercových ploch s tepovači Kärcher obzvláště pohodlné. Podlahovou hubici s rozprašovacím odsáváním tak lze velmi snadno a zároveň přesně vést. Přídavná rukojeť umožňuje po snadném extrakční trubici pohodlné obouruční ovládání pro leváky i praváky. Vhodné pro všechny tepovače Kärcher řady SE 4, SE 5 a SE 6.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Ergonomická rukojeť vhodná pro praváky i levákyPohodlné použití díky oboustrannému ovládání.
Výškově nastavitelná rukojeťPolohu rukojeti lze individuálně nastavit podle výšky uživatele.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|121 x 66 x 127