Opěrná rukojeť

Ergonomická opěrná rukojeť je ideálním doplňkem pro pohodlné čištění velkých kobercových ploch s extrakčními čističi Kärcher s rozprašováním.

Díky ergonomické opěrné rukojeti je čištění velkých kobercových ploch s tepovači Kärcher obzvláště pohodlné. Podlahovou hubici s rozprašovacím odsáváním tak lze velmi snadno a zároveň přesně vést. Přídavná rukojeť umožňuje po snadném extrakční trubici pohodlné obouruční ovládání pro leváky i praváky. Vhodné pro všechny tepovače Kärcher řady SE 4, SE 5 a SE 6.

Charakteristické znaky a výhody
Opěrná rukojeť: Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Opěrná rukojeť: Ergonomická rukojeť vhodná pro praváky i leváky
Pohodlné použití díky oboustrannému ovládání.
Opěrná rukojeť: Výškově nastavitelná rukojeť
Polohu rukojeti lze individuálně nastavit podle výšky uživatele.
Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 121 x 66 x 127