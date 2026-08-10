Osuška pro domácí zvířata

Speciální utěrka z mikrovláken k osušení psa. Pojme velké množství vody a nedovolí vzniknout nepříjemným pachům.

Kvalitní utěrkou z mikrovláken lze osušit psy a jiná domácí zvířata po čištění a mytí. Mikrovlákno je velmi savé, a proto mimořádně vhodné pro zvířata. Po jeho použití nevzniknou žádné pachy a osuška rychle uschne. Díky své velikosti 100 × 40 cm osušíte i velké psy a jiná velká zvířata.

Charakteristické znaky a výhody
Speciální hadřík z mikrovlákna
mikrovlákno
Měkký
Specifikace

Technické údaje

Vláknový kompozitní textil 80 % polyester, 20 % polyamid
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 1000 x 600 x 5
Oblasti použití
  • Domácí zvířata / psi