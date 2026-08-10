Osuška pro domácí zvířata
Speciální utěrka z mikrovláken k osušení psa. Pojme velké množství vody a nedovolí vzniknout nepříjemným pachům.
Kvalitní utěrkou z mikrovláken lze osušit psy a jiná domácí zvířata po čištění a mytí. Mikrovlákno je velmi savé, a proto mimořádně vhodné pro zvířata. Po jeho použití nevzniknou žádné pachy a osuška rychle uschne. Díky své velikosti 100 × 40 cm osušíte i velké psy a jiná velká zvířata.
Charakteristické znaky a výhody
Speciální hadřík z mikrovlákna
mikrovlákno
Měkký
Specifikace
Technické údaje
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester, 20 % polyamid
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|1000 x 600 x 5
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Oblasti použití
- Domácí zvířata / psi