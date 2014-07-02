Otočný držák pozinkovaný

Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel.

Otočný držák pro montáž automatického navijáku na zeď. Pro maximální akční rádius a flexibilitu vysokotlaké hadice. Otočný o 120°. Pozinkovaná ocel. Vhodné pro 6.392-106.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 2
Kompatibilní přístroje
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