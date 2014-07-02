Otočný držák z nerezové oceli

Výkyvný držák na stěnu z ušlechtilé oceli (pro 2.641-866). Umožňuje maximální flexibilitu a komfort při manipulaci s VT hadicí.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 1,8
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí