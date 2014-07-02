Parní turbokartáč
Zářivé spáry, hrany a rohy bez drhnutí a během chvilky? Trio páry, pružných štětin a vibrací nedá ani zažrané špíně sebemenší šanci!
Kdo by nemiloval snadný a intenzivní úklid? Díky parnímu turbokartáči od Kärcheru o něm nemusíte už jen snít, ale zažijete pravá úklidová kouzla na vlastní kůži. Úporné nečistoty v koupelně, kuchyni i na těžko přístupných místech, na které jsou všechny saponáty i hodiny drhnutí krátké, strčí hravě do kapsy nemilosrdná síla oscilačního turbokartáče.
Charakteristické znaky a výhody
Oscilační kartáč
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|200 x 125 x 45
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
- SC 1
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 Premium
- SC 1 Premium +Floor Kit
- SC 1.020 *EU
- SC 1.030 B
- SC 2 Deluxe EF Limitovaná edice
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 Deluxe EasyFix Premium
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2.500 C
- SC 2.550 C *EU
- SC 2.600 CB
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 3 EasyFix Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium
- SC 3.000
- SC 3.100 B
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix + lahev na vodu zdarma
- SC 4 EasyFix + parní žehlička
- SC 4 EasyFix + parní žehlička EasyFinish
- SC 4 EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 4 EasyFix Premium + parní žehlička EasyFinish
- SC 4.100 C *EU
- SC 4.100 C BE *EU
- SC 5
- SC 5 + IronKit
- SC 5 EasyFix
- SC 5 EasyFix + parní žehlička
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium + parní žehlička
- SC 5.800 C
- SC 5.800 CB *EU
- SC 6.800 C
- SC 6.800 CB
- SI 2.600 CB
- SI 4 + Iron Kit
- SI 4 EasyFix Premium parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém
- SI 4 EasyFix parní žehlicí systém EasyFinish
- SI 4.100 CB
Oblasti použití
- Ulpívající nečistoty
- Odpadkové koše
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Umyvadla/výlevky
- Armatury
- Pracovní plochy v kuchyni
Náhradní díly Parní turbokartáč
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.