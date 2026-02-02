PC 15

Sada na čištění potrubí s 15m hadicí na čištění potrubí, odtoků a svodů a na odstraňování ucpaných potrubí. S praktickým výměnným systémem a dvěma tryskami v balení.

Praktická a všestranná sada na čištění potrubí, odtoků a svodů a na účinné odstraňování ucpaných potrubí. Součástí dodávky jsou dvě různé trysky, které lze díky šroubovému připojení rychle vyměnit. Tryska má silný tah dopředu se čtyřmi vysokotlakými tryskami směřujícími dozadu - ideální pro spádové trubky a pro odstraňování ucpání pevnými látkami. Rotační tryska se používá k preventivnímu údržbovému čištění. Její 360° čisticí systém účinně odstraňuje usazeniny z vnitřních stěn potrubí. Předchází tak především vzniku ucpání. Tvar trysek je optimalizován tak, aby v místě připojení k vysokotlaké hadici nevznikaly žádné rýhy. Tím se minimalizuje riziko zachycení trysky v potrubí. Kvalitní flexibilní hadice o délce 15 m je vyztužena textilním opletem - pro snadnou manipulaci v šikmých potrubních systémech. Hadice je vybavena ochranou proti zalomení a mosaznými přípojkami pro dlouhou životnost. Vhodná pro použití v domácnosti i ve venkovním prostoru v kombinaci se všemi tlakovými myčkami Kärcher tříd K 2 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
PC 15: Praktický systém výměny se dvěma různými tryskami
Praktický systém výměny se dvěma různými tryskami
Jednoduchá výměna trysky Tryska s výkonným přívodem, ideální pro čištění svodů a odstraňování ucpaných potrubí. Rotační tryska s 360° čisticím účinkem - pro výkonné udržovací čištění vnitřku potrubí, aby se zabránilo ucpání.
PC 15: Silné čištění s vysokým tlakem
Silné čištění s vysokým tlakem
Rychle a efektivně uvolňuje ucpané potrubí. Ekologicky šetrná aplikace bez chemikálií. Hadice je v potrubí automaticky posouvána dopředu tlakem vody.
PC 15: Flexibilní hadice s textilním opletem
Flexibilní hadice s textilním opletem
Snadná manipulace v úhlových potrubních systémech. Navrženo pro snadné skladování.
Optimalizovaný tvar trysky
  • Bezhřebenové připojení k hadici minimalizuje riziko zachycení trysky v potrubí.
  • Kompaktní konstrukce pro maximální volnost pohybu.
Přípojky a trysky z odolné mosazi a nerezové oceli
  • Dlouhá životnost
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 80

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Videa

Oblasti použití
  • Čištění potrubí
  • Čištění odpadního potrubí
  • Čištění kanalizací
Náhradní díly PC 15

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.