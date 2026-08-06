PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok > 1000 l/h
Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).
Charakteristické znaky a výhody
Rotující mycí kartáč, poháněný vodou
- Není potřeba žádného dalšího motoru k pohonu kartáče.
- Kompaktní a lehká konstrukce.
Osazení z nylonových štětin
- Šetří povrchy.
Vysoký mechanický čisticí účinek díky rotaci.
- Velmi dobrý čisticí výkon.
- Menší spotřeba času ve srovnání se standardními mycími kartáči.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|1000 - 1300
|Materiál
|Nylon
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|300 x 200 x 100
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Náhradní díly PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok > 1000 l/h
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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