PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h

Rotační mycí kartáč šetrně odstraňuje jemný prach a nečistoty ze všech povrchů. Odolný vůči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vyměnitelná kartáčová vložka).

Charakteristické znaky a výhody
Rotující mycí kartáč, poháněný vodou
  • Není potřeba žádného dalšího motoru k pohonu kartáče.
  • Kompaktní a lehká konstrukce.
Osazení z nylonových štětin
  • Šetří povrchy.
Vysoký mechanický čisticí účinek díky rotaci.
  • Velmi dobrý čisticí výkon.
  • Menší spotřeba času ve srovnání se standardními mycími kartáči.
Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 500 - 1000
Materiál Nylon
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 300 x 200 x 100
Kompatibilní přístroje
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Náhradní díly PCH rotační mycí kartáč, nylonové štětiny, pro průtok < 1000 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.