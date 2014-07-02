Pěnovací nástavec, 1200 l/h -
Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.
Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|max. 1200
|Max. tlak (bar)
|180
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
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Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec, 1200 l/h -
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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