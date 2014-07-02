Pěnovací nástavec, 1200 l/h -

Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.

Krátký, šikovný pěnovací nástavec s 1litrovou nádobou na čisticí prostředek přímo na nástavci. Díky kompaktní konstrukci velmi vhodný např. pro čištění osobních automobilů pěnou. Otočná přípojka M22x1,5 , plynulé dávkování čisticích prostředků stisknutím tlačítka přímo na nástavci, nastavitelný úhel paprsku.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) max. 1200
Max. tlak (bar) 180
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec, 1200 l/h -

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.