Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
Vysoce kvalitní a robustní nástavec Advanced 1 s nastavením úhlu rozstřiku a hlavním tělem vyrobeným z Ecobrass. Vhodné pro vysokotlaké čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h.
Tělo je vybaveno z robustní a odolné Ecobrass pro vysokotlaké čištění agresivními čisticími prostředky: Pěnovací nástavec Advanced 1 přesvědčí vysoce kvalitním vybavením. Nechybí ani ergonomická a stabilní nádoba na čisticí prostředky s přídavnou možností uchopení za hrdlo a velkým filtračním otvorem. Úhel rozstřiku lze flexibilně nastavit, přesné dávkování čisticího prostředku je realizováno ve 3 stupních přesně podle potřeby. Integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslnému přestavení dávkovací jednotky čisticího prostředku. Pěnovací nástavec je vhodný pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo a má průtok 400 až 600 l/h.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|400 - 600
|Velikost trysky ( )
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
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Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h
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