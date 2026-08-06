Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Vysoce kvalitní a robustní nástavec Advanced 1 s nastavením úhlu rozstřiku a hlavním tělem vyrobeným z Ecobrass. Vhodné pro vysokotlaké čističe Kärcher s průtokem 400 až 600 l/h.

Tělo je vybaveno z robustní a odolné Ecobrass pro vysokotlaké čištění agresivními čisticími prostředky: Pěnovací nástavec Advanced 1 přesvědčí vysoce kvalitním vybavením. Nechybí ani ergonomická a stabilní nádoba na čisticí prostředky s přídavnou možností uchopení za hrdlo a velkým filtračním otvorem. Úhel rozstřiku lze flexibilně nastavit, přesné dávkování čisticího prostředku je realizováno ve 3 stupních přesně podle potřeby. Integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslnému přestavení dávkovací jednotky čisticího prostředku. Pěnovací nástavec je vhodný pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo a má průtok 400 až 600 l/h.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 400 - 600
Velikost trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced 1, 400 l/h - 600 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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