Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobrass pro použití s ​​agresivními čisticími prostředky.

Pěnový nástavec Advanced 2 je navržen speciálně pro naše vysokotlaké čističe bez funkce servo, které mají průtok 700 až 800 l/h. Jeho robustní tělo vyrobené z vysoce kvalitní Ecobrass umožňuje použití agresivních čisticích prostředků, které lze přesně dávkovat ve 3 stupních. Integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslnému přestavení dávkovací jednotky čisticího prostředku, přičemž úhel rozstřiku lze flexibilně nastavit. Nástavec na pěnu má navíc ergonomickou a obzvláště stabilní nádobu na čisticí prostředek s velkým plnicím otvorem a přídavnou možností uchycení na hrdle.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 700 - 800
Velikost trysky ( ) 45
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.