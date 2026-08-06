Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
Vyvinuto pro vysokotlaké čističe Kärcher bez funkce servo: Pěnový nástavec Advanced 2 zaujme tělem vyrobeným z Ecobrass pro použití s agresivními čisticími prostředky.
Pěnový nástavec Advanced 2 je navržen speciálně pro naše vysokotlaké čističe bez funkce servo, které mají průtok 700 až 800 l/h. Jeho robustní tělo vyrobené z vysoce kvalitní Ecobrass umožňuje použití agresivních čisticích prostředků, které lze přesně dávkovat ve 3 stupních. Integrovaná klapka účinně zabraňuje neúmyslnému přestavení dávkovací jednotky čisticího prostředku, přičemž úhel rozstřiku lze flexibilně nastavit. Nástavec na pěnu má navíc ergonomickou a obzvláště stabilní nádobu na čisticí prostředek s velkým plnicím otvorem a přídavnou možností uchycení na hrdle.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|700 - 800
|Velikost trysky ( )
|45
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
Kompatibilní přístroje
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Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced 2, 700 l/h - 800 l/h
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