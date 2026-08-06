Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
Speciálně navrženo pro použití s agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstřiku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.
Jednoduchá manipulace, velmi dobrá kvalita pěny a díky tělu vyrobenému z Ecobrass velmi odolné vůči agresivním čisticím prostředkům: Náš robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 pro vysokotlaké čističe od Kärcher s funkcí servo a průtokem 900 až 2500 l/h. Nástavec na pěnu má ergonomickou a obzvláště stabilní nádobu na čisticí prostředek s velkým plnicím otvorem a přídavnou možností uchycení. Díky přesné 3-stupňové možnosti dávkování prostřednictvím integrované klapky je prakticky vyloučeno neúmyslné přestavení dávkovací jednotky čisticího prostředku. V závislosti na aplikaci lze úhel rozstřiku flexibilně nastavit.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|900 - 2500
|Velikost trysky ( )
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
Videa
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 S/ S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 St
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HDC 40/16
- HDC 40/16 VA
- HDC 60/16 VA
- HDC Advanced
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 10/21-4 St
- HDS 10/21-4 St Gas
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 13/20-4 St
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h
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