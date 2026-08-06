Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Speciálně navrženo pro použití s ​​agresivními čisticími prostředky: Vysoce kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 s nastavením úhlu rozstřiku a Ecobrass pro vysokotlaké čističe od Kärcher.

Jednoduchá manipulace, velmi dobrá kvalita pěny a díky tělu vyrobenému z Ecobrass velmi odolné vůči agresivním čisticím prostředkům: Náš robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec Advanced 3 pro vysokotlaké čističe od Kärcher s funkcí servo a průtokem 900 až 2500 l/h. Nástavec na pěnu má ergonomickou a obzvláště stabilní nádobu na čisticí prostředek s velkým plnicím otvorem a přídavnou možností uchycení. Díky přesné 3-stupňové možnosti dávkování prostřednictvím integrované klapky je prakticky vyloučeno neúmyslné přestavení dávkovací jednotky čisticího prostředku. V závislosti na aplikaci lze úhel rozstřiku flexibilně nastavit.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 900 - 2500
Velikost trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8

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Náhradní díly Pěnovací nástavec Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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