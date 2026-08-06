Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350–600 l/h: nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.

Spolu s naším VehiclePro pěnovým čističem RM 838 sníží nově vyvinutý pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 spotřebu čisticího prostředku v budoucnu až o 50 procent. Pěnovací nástavec je konstruován pro vysokotlaké čističe bez funkce Servo Control a s hodinovým průtokem 350 až 600 litrů, přičemž mezi jeho přednosti patří velmi dobrá kvalita pěny, jednoduchá manipulace a kvalitní materiály, jako například mosazné tělo pro dlouhou životnost. Přesné dávkování probíhá třístupňově přes integrovanou záslepku, která také účinně zamezuje neúmyslnému přenastavení. Výhodou stabilní, ergonomické a díky jejímu tvaru mimořádně pevné nádoby na čisticí prostředek je velký plnicí otvor, vícestupňový závit pro rychlou výměnu a další možnost uchopení na krku.

Specifikace

Technické údaje

Průtok (l/h) 350 - 600
Velikost trysky ( ) 38
Max. tlak (bar) 300
Dávkování (%) 1 - 2 - 4
Objem nádrže (l) 1
Teplota (°C) max. 60
Připojovací závit EASY!Lock
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,8

Videa

Příslušenství
Náhradní díly Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h - 600 l/h

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

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