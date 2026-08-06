Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
Pro vysokotlaký čistič s průtokem 350–600 l/h: nový, robustní a velmi kvalitní pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 s vynikající kvalitou pěny při poloviční spotřebě čisticího prostředku.
Spolu s naším VehiclePro pěnovým čističem RM 838 sníží nově vyvinutý pěnovací nástavec s nádobou Basic 1 spotřebu čisticího prostředku v budoucnu až o 50 procent. Pěnovací nástavec je konstruován pro vysokotlaké čističe bez funkce Servo Control a s hodinovým průtokem 350 až 600 litrů, přičemž mezi jeho přednosti patří velmi dobrá kvalita pěny, jednoduchá manipulace a kvalitní materiály, jako například mosazné tělo pro dlouhou životnost. Přesné dávkování probíhá třístupňově přes integrovanou záslepku, která také účinně zamezuje neúmyslnému přenastavení. Výhodou stabilní, ergonomické a díky jejímu tvaru mimořádně pevné nádoby na čisticí prostředek je velký plnicí otvor, vícestupňový závit pro rychlou výměnu a další možnost uchopení na krku.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|350 - 600
|Velikost trysky ( )
|38
|Max. tlak (bar)
|300
|Dávkování (%)
|1 - 2 - 4
|Objem nádrže (l)
|1
|Teplota (°C)
|max. 60
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,8
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Náhradní díly Pěnovací nástavec Basic 1, 350 l/h - 600 l/h
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